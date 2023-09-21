Журналист Александр Войт прокомментировал иск Украины в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за их отказа снять запрет на украинскую сельскохозяйственную продукцию.

Об этом он рассказал на канале «PolitБюро».

По мнению гостя программы, с одной стороны, этот шаг нашего правительства правильный, потому что это нормальная цивилизованная форма разрешения спорных ситуаций, с другой – смысла на самом деле нет.

«Во-первых, мы видим, насколько сегодня абсолютно неэффективны традиционные международные институты. Мы можем взять ООН, можем вспомнить о Красном Кресте или даже о НАТО, которое ведет себя крайне осторожно и не делает никаких резких шагов. То есть каких-то решений, которые позволили бы разрешить эту ситуацию в очень короткие сроки, я здесь не вижу. Но сама по себе цивилизационная попытка решить этот вопрос абсолютно верна», - объясняет Александр Войт.

Попутно он вспоминает миграционный кризис 2015-2017 годов и наплыв сирийских беженцев в Европу, когда их пытались равномерно расселить между всеми странами, учитывая количество населения, величину территорий и мощность экономик. Тогда, рассказывает журналист, на Германию пришлось более 800 тысяч беженцев, а на Польшу – 7 тысяч беженцев, Венгрию – 1300, Чехию – 1600. И этот вопрос, напоминает он, решался 2 года, Еврокомиссия вводила ограничения, обрезала финансирование, но не могла обязать Восточную Европу нормально выполнять свои обязательства. По мнению журналиста, с зерном сейчас будет происходить нечто подобное.

«Вообще, в этой ситуации с украинским зерном только часть зависит от экономики. Наши политические аналитики и эксперты очень часто забывают об одном маленьком нюансе: внешняя политика и экономика стран Восточной Европы – часть их внутренней политики. В частности, через 3 с небольшим недели в Польше будут выборы, и я считаю, что эта ситуация является частью предвыборной игры, которая сейчас продолжается в Польше», - рассуждает Александр Войт.

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