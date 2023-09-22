Идеолог Олесь Доний выступил с докладом о сочетании истории Украины с современностью на возобновлении деятельности Житомирского бизнес-клуба.

Житомирский бизнес-клуб – это неформальное объединение ведущих предпринимателей Житомирской области и местной власти. Заседания Житомирского бизнес-клуба проходят в форме дискуссий с заранее приглашенным спикером.

Для возобновления деятельности клуба из Киева было приглашено Олеся Дония как спикера с докладом о сочетании истории Украины с современностью и о Концепции «25 ступеней к общественному счастью».

В заседании и дискуссии приняли участие как местные предприниматели, так и представители власти - городской голова Житомира Сергей Сухомлин и глава Житомирской облгосадминистрации Виталий Бунечко. После завершения дискуссии представители власти и бизнеса поделились с киевским гостем информацией об успешных проектах для поставки фронта.

Доний – автор Концепции «25 ступеней к общественному счастью», которую эксперты оценивают как осовременивание идей Григория Сковороды, а самого Олеся Дония – как современный аналог Григория Сковороды.

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