Аюрведический терапевт Мария Ланг объяснила, что олигархов на самом деле не так много, но они каким-то образом влияют на законодательство, нужно это прекратить и делать все для простых людей.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Я так понимаю, что это требование Запада – разорвать все связи с олигархами. Ведь олигархи – это кто? Это люди, которые имеют большие бизнесы, но они хотят влиять на политику в той стране, в которой у них бизнесы находятся. Можно ли это влияние убрать полностью?

Может быть, до конца и невозможно, но по крайней мере оно не должно быть таким сильным, оно не должно влиять на принятие основных законов, которые формируют жизнь страны. Потому что законы в первую очередь должны делаться для людей, которые там проживают.

А олигархи – это всегда маленькая группка, их не бывает много, их сети, их влияние – это тоже не очень большое количество людей на всю страну. Но законы принимаются с учетом их пожеланий, с учетом их мнений, и никто не учитывает жизнь простого человека.

Нужно выработать определенную нематериальную концепцию, которая станет главной идеей того, как должна формироваться страна. Если этой главной концепцией станет жизнь и счастье украинцев, то тогда мы можем любой закон, любые изменения в стране прогонять сквозь эту призму, думая, сделает ли этот закон счастливее жизнь украинца, продолжительнее, богаче, счастливее и даст ли свободу для своей реализации.

Как сообщала Politeka, Хомутовская сообщила, что скорая смерть кадырова активирует процесс отделения Ичкерии от рф.

Также Politeka писала о том, что ЭVA рассказала о причинах катаклизмов на планете.