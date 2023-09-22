Говорят, что Сергей Рудницкий планирует в случае своей победы над местным образованием устроить на должность собственную любовницу – тогда и тендеры будут объявлять уже гораздо приятнее.

Из Броварского района Киевской области пришли достаточно тревожные новости, которые заставят задуматься о том, чем во время военного положения занимаются чиновники "средней руки". Директор опорного лицея городка Калита Антонина Шпак, которая практически всю свою жизнь проработала в этом учебном заведении, получила ультиматум от председателя поселкового совета Сергея Рудницкого. Местный чиновник почувствовал власть, но не придумал ничего лучше, чем воевать с педагогом вместо того, чтобы помогать педагогам.

Антонина Михайловна уже более 7 лет является директором лицея, а ранее 13 лет была заместителем. Она имеет высшую категорию, звание "старший учитель", награждена нагрудным знаком "Отличник образования Украины" и нагрудным знаком "Василий Сухомлинский" (единственная в общине).

Об этом Антонина Шпак сообщила в своем обращении к Дмитрию Лубенцу, уполномоченному Верховной Радой Украины по правам человека.

Антонина Михайловна Шпак, скриншот: YouTube

В начале полномасштабного вторжения России в Украину Антонина Михайловна лично вывезла в Польшу детей Коммунального учреждения Калитянского поссовета Детский дом "Надежда" в связи с фактическим отказом обеспечить жизнь и здоровье малышей непосредственно персоналом заведения.

Как выяснилось впоследствии, в Польше детей не передают соответствующим учреждениям, поэтому по решению польского суда Антонина Михайловна была назначена их опекуном.

В дальнейшем в течение нескольких месяцев ни исполняющий обязанности Председателя Калитянского поселкового общества, ни начальник отдела образования, ни директор детского дома не интересовались судьбой малолетних детей, условиями их пребывания за рубежом и не решали другие организационные вопросы, в том числе по оформлению командировок для кадровых. работников.

В свою очередь, и.о. главы общины Рудницкий В.А. позвонил Антонине Михайловне в Польшу с требованием написать заявление об освобождении от должности, на что она не согласилась. Калитянский лицей, скрин: YouTube

После возвращения в Украину и продолжения выполнения служебных обязанностей по должности директора лицея начались постоянные притеснения со стороны начальника отдела образования, культуры, молодежи и спорта Калитянского поселкового совета Овчинник Т.А. и непосредственно Рудницкого С.В., что оказалось в следующем: 1. Во время действия военного положения в Украине в опорном учебном заведении "Калитянский лицей" Калитянского поссовета Броварского района Киевской области назначено проведение Государственной проверки качества образования, по результатам которой никаких недостатков во время организации учебного процесса не установлено.

2. В Броварскую окружную прокуратуру подано заявление о совершении уголовного преступления по факту неправомерного использования бюджетных средств и начато досудебное расследование в уголовном производстве № 42023112130000019 от 21.02.2023. При этом материалы, имеющиеся в распоряжении директора лицея и его защитника, не содержат признаков совершения какого-либо преступления, в связи с чем, по результатам более шестимесячного следствия по указанному факту, следователем или прокурором не принято окончательное процессуальное решение, не способствует достижению задач уголовного производства в части обеспечения быстрого, полного и беспристрастного расследования. 3. При осуществлении досудебного расследования в вышеупомянутом уголовном производстве проверены необоснованные обвинения Рудницкого С.В. в адрес заявителя о содержании оформления в лицее "мертвых душ", что, как установлено следствием, не соответствует действительности. 4. Противоправное привлечение заявителя к дисциплинарной ответственности в виде объявления выговора за неправильное ведение интернет-сайта лицея (исковое заявление находится на рассмотрении суда). 5. Противоправное, в условиях действия военного положения в стране, признание непригодным к эксплуатации и закрытию укрытия лицея на основании документов комиссии, составленных уполномоченными органами "по просьбе" Рудницкого С.В. При этом с начала полномасштабного вторжения проведено несколько проверок укрытия лицея, по результатам которых ни разу не было принято решение о невозможности его эксплуатации. А вот на территории общества нет других средств защиты, способных обеспечить одновременное пребывание более 500 учеников и местных жителей.

Несмотря на это и начало ученического года, 5 сентября 2023, по результатам работы комиссии и на основании письма от Рудницкого С.В. в Броварскую районную военную администрацию, работа лицея переведена на дистанционную форму обучения (кроме 50 детей первоклассников), что нарушает конституционное право человека на получение общего среднего образования. Как следствие, дети и семьи общины вынуждены покидать школьников дома во время воздушных тревог преимущественно в квартирах многоквартирных домов. Такие противоправные действия отдельных лиц органа местного самоуправления стали основой выпуска 13.09.2023 начальником отдела образования, культуры, молодежи и спорта Калитянского поселкового совета Овчинник Т.А. незаконного приказа об ее увольнении, который будет обжалован в судебном порядке. "Считаю действия отдельных должностных лиц Калитянского поселкового совета нарушающими права детей общины и ставящими под угрозу их безопасность", - заявила Антонина Михайловна. Учитывая изложенное, руководствуясь Законами Украины "Об Уполномоченном Верховной Радой Украины по правам человека", "Об обращениях граждан", Антонина Михайловна обратилась по поводу нарушений конституционных прав и свобод человека и гражданина органов местного самоуправления (их должностных лиц). Директор лицея просит восстановить нарушенные права детей, которые состоят в организации дистанционного обучения ученического процесса опорного учебного заведения "Калитянский лицей" Калитянского поселкового совета Броварского района Киевской области.