Уголовное дело, где фигурирует ряд украинских генералов, а возможно – и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, о котором сообщило издание ВВС, способно стать украинским Уотергейтом и серьезно потрясти общество.

Об этом в разговоре с Юрием Романенко заявил экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

"Ибо Залужный, являющийся владельцем огромного символического капитала со стороны всех воюющих и значительной части общества, - единственная фигура в Украине, не вызывающая политических противоречий, ему симпатизируют все без исключения украинцы, - может оказаться, что он полтора года под следствием. Здесь разбираться и разбираться", - подчеркнул эксперт.

Он также напомнил, о каких статьях говорится в материале журналистов: «И статьи там какие? так понимаю, из-за этой статьи... И остается два центральных вопроса: когда она была поднята и кем она была поднята, с чьей подачи?

По его словам, если дело обретет более широкий общественный резонанс, то его детали невозможно будет замолчать.

"Мы можем себе представить, что если придет, например, депутатский запрос или журналистское серьезное расследование, то следователь ДБР/СБУ, который окажется крайним и должен будет объясняться, я думаю, что ему мало что будет сказать, и все быстро поймут, откуда подул ветер. А потом общество будет вынуждено давать этому оценку. Потому что материал ВВС замолчать невозможно. Это не тот уровень, когда его можно замолчать", - уверен Арестович.

Эксперт также добавил, что неудобные вопросы о подготовке к войне и вероятной сдаче Юга рано или поздно поднимут в украинском обществе.

"И я не знаю, будет ли взрыв сейчас, или этот пожар как-то погасят, замнут и так далее, но то, что рано или поздно будет напрямую связано с вопросом о подготовке к войне и провалу, например, на Юге и многими другими недостатками, в том числе, ведению войны - это однозначно.Мы как общество крайне заинтересованы в установлении правды.Вопрос был - когда она начнет устанавливаться: после войны (будут созданы какие-то комиссии) или во время войны?Но тот, кто возбудил уголовное дело против Залужный и ряд военачальников, он сам сделал все, чтобы эта информация прорвалась к обществу до конца войны, потому что замолчать такие вещи невозможно", - заявил экс-советник Офиса президента.

Главнокомандующий, по мнению Арестовича, не заинтересован в огласке подобной информации: "Причем, я уверен, что Залужный сделал все, чтобы она не вышла наружу, потому что он не тот человек, который будет выносить сор из избы. Но он прорвался, уже не знаю , как, чьими стараниями и теперь обойти это невозможно... И это такие вещи, которые способны радикально менять ситуацию в стране, радикально... Еще раз повторюсь, я не знаю, как и куда пойдет этот скандал, но это не скандал – это СКАНДАЛИЩЕ! И общество, и парламент, и журналисты, и медиа – все мы заинтересованы, чтобы получить ответы, что, как и куда, на каком основании".

Эксперт также посоветовал властям построить стратегическую коммуникацию, четко ответив на ключевые вопросы, раскрыть ошибки и недостатки во время подготовки к войне и озвучить степень вины ответственных. Для этого можно создать парламентскую комиссию и поделиться с обществом хотя бы частью результатов расследования.

"И смотрите, перед этим было самоубийство главы Херсонской ОГА, перед этим был генерал Соколов, который вышел в эфир и сказал, что "пардон, у меня было 1300 солдат на носилках, как я должен защищать?", что подводные процессы вокруг этого следствия, вокруг выяснения, как сдали Юг, достигли уже такого уровня, что они не могут быть сдержаны, они, как лава, вырываются наружу, потому что там давление внутри такое уж… То есть замолчать это не удалось до конца войны, оставить эти разборки потом не удалось", - подчеркнул он.

Лучший рецепт для государства и общества, по словам Арестовича, – не пустить ситуацию на самотек, найти ответственных и признать свои ошибки, показать зрелость.

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