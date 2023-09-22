Ирина Геращенко – народный депутат Украины и политический деятель, журналистка.

Не так давно сетью ширились ее комментарии относительно оборонного комплекса и критики властей Зеленского. Тогда она назвала президента и его команду "властями уклоняющихся" и обвинила в уничтожении оборонного комплекса.

С этого момента прошло несколько лет. Ситуация изменилась – началось полномасштабное вторжение. И именно сейчас нужно показывать умелость оборонительных действий.

Однако племянник народной депутатки так не думает. В то время как для военнообязанных мужчин, выезд из страны закрыт, Алексей Зацепин отдыхал вместе с друзьями на Бали. Об этом рассказал телеграмм-канал "Завтрак Химеры", пишет сайт Знай.

По данным канала, летом 2023 года парень уезжал на отдых. Сам Зацепин не выставлял никаких сообщений на своей странице с геолокацией. Вероятно, чтобы скрыть факт того, что выезжал за пределы Украины.

Но одна из девушек, отдыхавших в компании племянника Ирины Геращенко, отметила парня на фото и видео с Бали. Кроме того, компания отдыхала не только под украинские песни, но и с радостью подпевала композиции на русском языке.