Об этом он рассказал на своем канале.

«Произошла неприятная ситуация, потому что украинское зерно, которое находится в Польше, начало просачиваться на польские рынки. То есть там разные схемы существуют и коррупционные в том числе. Украинское зерно, которое на процентов 20 точно дешевле, чем польское, просачивается на рынки не только Польши, но и Словакии, и Венгрии», - сообщил Борис Тизенгаузен.

По словам политтехнолога, если появляется много дешевого зерна в стране, то падает конкурентоспособность польских фермеров и их продукции. Как отметил Борис Тизенгаузен, это бьет по карману польских фермеров, они теряют прибыль из-за все этой ситуации с украинским зерном.

«И они предъявляют претензии своему правительству. Поэтому Польша и приняла решение запретить экспорт украинского зерна через Польшу, чтобы это зерно никак не навредило там польским фермерам, польским национальным интересам и так далее», - заявил Борис Тизенгаузен.

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