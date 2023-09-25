Алексей Арестович назвал сроки, как долго еще будет длиться острая фаза противостояния со страной-агрессором Россией.

По мнению Алексея Арестовича, война, которую Россия развязала в Украине, может продлиться до 2035 года.

Арестович уточнил в своем YouTube-канале, что необязательно эта фаза будет связана с активными боевыми действиями. Однако россияне будут пытаться атаковать Украину на дипломатическом уровне, через спецслужбы, с помощью экономического и информационного фронта.

"Это я гарантирую, 101%, потому что судьба Российской империи без Украины нерешаема", – уверен экс-советник главы Офиса Президента.

По словам Арестовича, перед Украиной, которая в результате окажется в состоянии постоянной повышенной боеготовности, стоит задача начать становиться, как Израиль и Южная Корея. Успешные страны, не смотря на годы военного положения.

"Осажденную крепость мы уже имеем, а порядки внутри крепости пока еще не наводили. Когда у нас осажденная крепость будет осажденным цветущим садом, который очень динамично развивается, я думаю, что многие люди сделают выбор и выберут Украину", – предполагает Арестович.

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