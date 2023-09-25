Соучредитель Украинского института будущего настоял, что Украине нужно выпускать четыре типа дронов и в стране есть полно подземных заводов, где можно развернуть производство на случай ракетных атак.

Об этом в эфире на своем ютуб-канале рассказал политолог Юрий Романенко.

«Вот зачем 50, 150, 200 или 250 производителей. Полтора года войны они собирают хакатоны, когда нужно 4 типа дронов. Дрон-камикадзе, который бьёт как ланцет. Дрон, который летит далеко на 800-1000 километров. Дрон, который летает по типу русского Орлана, координирует и может залетать на десятки километров и висеть часами. И тяжёлый дрон, как Bayraktar, MQ-9 Reaper (жнец) американский, который может нести ракеты по типу Hellfire, висеть сутки в воздухе и наносить удары крылатыми бомбами с расстояния в несколько десятков километров», – отметил политический эксперт.

По его словам, важно максимально колличесво денег из бюджета направить на ВПК. Переименование улиц и покраска мостов в «жовто-блакитний» цвет не остановят русских. Поэтому повестка следующих выборов будет такой – «люди против каннибалов».

Как писала ранее Politeka, второй такой у оккупантов нет: ВСУ получили серьезное преимущество на юге, что происходит на передовой.

Также Politeka сообщала, что военный рассказал, в каких боях оккупанты несут наибольшие потери: «На каждого убитого еще два-три раненых».





