Після вихідних курс валют в Україні буде більш сприятливим для національної валюти

Як повідомляє Politeka.net, після стрімкого зростання курсу долара "зелені" нарешті здійснять відкат назад. Після вихідних долар коштуватиме на 6 копійок дешевше. Подешевшає і європейська валюта.

У вівторок, 29 червня, долари в обмінниках можна буде купити по 27,39 гривень. Євро продаватимуть по 32,74 гривні. При цьому, на вихідних курс долара завмер на цифрі 27,45, а євро в обмінниках продають по 32,79 гривень.

Експерти прогнозують, що до осені гривня буде показувати стабільні позиції. Долар буде то відвойовувати позиції, то знову просідати. Однак з осені почнеться поступове просідання гривні, яке триватиме до 2022 року. За даними деяких агентств, до Нового року курс долара може опуститься до 29,5 гривень за одиницю.

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