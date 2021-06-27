Після вихідних курс валют в Україні буде більш сприятливим для національної валюти
Як повідомляє Politeka.net, після стрімкого зростання курсу долара "зелені" нарешті здійснять відкат назад. Після вихідних долар коштуватиме на 6 копійок дешевше. Подешевшає і європейська валюта.
У вівторок, 29 червня, долари в обмінниках можна буде купити по 27,39 гривень. Євро продаватимуть по 32,74 гривні. При цьому, на вихідних курс долара завмер на цифрі 27,45, а євро в обмінниках продають по 32,79 гривень.
Експерти прогнозують, що до осені гривня буде показувати стабільні позиції. Долар буде то відвойовувати позиції, то знову просідати. Однак з осені почнеться поступове просідання гривні, яке триватиме до 2022 року. За даними деяких агентств, до Нового року курс долара може опуститься до 29,5 гривень за одиницю.
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Нагадаємо, що іноземні валюти розійдуться в різні боки, в Нацбанку озвучили курс: що буде з гривнею, доларом і євро.
Як повідомляла Politeka, гривня вдарить по долару і євро, в Нацбанку обрадували прогнозом: що буде з курсом валют.
Також Politeka писала, що іноземні валюти разом доб'ють гривню, Нацбанк повідомив про нові стрибки: якими будуть курси долара і євро.