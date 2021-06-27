У ніч з 26 на 27 червня Василь Ломаченко провів бій проти Масайоші Накатані
У підсумку, Василь Ломаченко тріумфально повернувся в ринг після 8-місячної перерви, перемігши японського боксера Масайоші Накатані. Бій закінчився в дев'ятому раунді впевненою перемогою Ломаченка.
Кадрами своєї перемоги український боксер поділився на особистій сторінці в Instagram.
У Накатані над Ломаченком була значна перевага - він вище на 12 сантиметрів, і розмах рук у нього теж більше. Але Ломаченко звів нанівець всі ці переваги.
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Неприємним моментом першого раунду було зіткнення головами, після якого на лобі Ломаченка виступила кров. І вона почала заливати обличчя українського спортсмена.
Починаючи з другого раунду, українець почав працювати активніше, після чого японець двічі побував на настилі, але рефері не зафіксував нокдауну.
У п'ятому раунді рефері нарешті зарахував нокдаун. Екватор бою пройшов при повному домінуванні Ломаченка. У середині 6-го раунду він просто затиснув суперника в кут, б'ючи його і не дозволяючи завдати удару у відповідь.
Накатані протримався з Ломаченком до 9 раунду. Японець в якийсь момент присів на ринг і не зміг піднятися, тому судді довелося зупинити бій.
Українці радіють перемозі Ломаченка і вітають його в коментарях до відео: "Відмінна робота Поздоровляю!", "Кращий! Ніхто не сумнівався", " Кращий як завжди!", "Король повернувся", "як завжди краще за всіх".
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