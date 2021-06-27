Синоптики і рятувальники попереджають українців про небезпеку
Про погіршення погодних умов в Україні попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на сайті ДСНС.
27 червня у північних, центральних і південних областях місцями очікуються сильні зливи, град і шквали 15-20 м/с. - це 1 рівень небезпеки для життя, його ще називають жовтим.
Також у зв'язку опадами, протягом 27 червня на річках карпатського регіону очікуються підйоми рівнів води без негативних наслідків.
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У місцях проходження сильних злив можливе формування значного схильного і місцевого стоку з підтопленням знижених місць, в гірських районах існує загроза сходу селевих потоків, що також позначається, як 1 рівень небезпеки — жовтий.
Варто відзначити, що при жовтому рівні небезпеки - погода потенційно небезпечна, можливі несприятливі явища: опади, грози, пориви вітру, високі або низькі температури.
Ці явища можуть становити небезпеку для окремих видів соціально-економічної діяльності.
Нагадаємо, що після рясних дощів у Дніпрі на небі одночасно розкинулися три веселки.
Як Politeka писала, що через негоду водою в Одесі знову затопило низку міських вулиць, цього разу найбільше дісталося Хімічній.
Також Politeka повідомляла, що Київ несподывано перетворився на "величезну калюжу", кадри наслідків негоди в центрі столиці.