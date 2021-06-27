Причина смерті відомої актриси поки не називається

У віці 72 років померла актриса, театральний педагог, заслужена артистка РРФСР Наталія Попова.

Про це повідомили в ряді російських ЗМІ з посиланням на представників театру "Балтійський дім".

Відомо, що останні дні свого життя Наталія Попова провела в Санкт-Петербурзі. Колеги висловили співчуття рідним і близьким актриси. Їм важко повірити в втрату актриси.

"Здається, не так давно ми випустили прем'єру вистави "Вісім люблячих жінок", в якій Наталія Іванівна зіграла роль бабусі. Багато говорили, будували плани на майбутнє. І ось, таке раптове горе, така непоправна втрата", - йдеться в повідомленні.

Наталія Попова присвятила своє життя театру, але встигла знятися в таких картинах "Лікаря викликали?", "Мій старший брат", "Життя і пригоди чотирьох друзів", "Скандальна подія", "Тамбовська вовчиця" та інших.

У 1972 році вона виконала головну роль у фільмі-казці "Дванадцять місяців", яка стала для неї знаковою. Адже на цьому фільмі виросло не одне покоління.

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