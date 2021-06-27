Трагедія сталася на очах учасників і глядачів марафону

У Львові під час напівмарафону стало зле одному зі спортсменів. Лікарі відразу ж почали рятувати його, але всі зусилля виявилися марними - хлопець помер на місці.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий у Facebook.

Уточнюється, що 23-річний хлопець не добіг 200 метрів до фінішу. Міський голова Львова висловив свої співчуття родині та близьким загиблого.

"Велика біда на напівмарафоні. Хлопець, 23 роки, не добіг 200 метрів. Медики тільки констатували смерть. Співчуття рідним і близьким", - зазначив мер.

У коментарях користувачі звинувачують організаторів забігу, в тому числі і градоначальника, які організовують подібні змагання в жарку погоду.

Багато з них також висловлюють своє співчуття рідним хлопця.

"Організатори марафону з мізками були? Спека страшна, ви що зовсім з котушок злетіли", "Шкода тому, що ще зовсім дитина", "Дуже шкода дитини, царство небесне, а батькам сили і терпіння пережити таке горе", "При такій спеці проводити марафони, думаю неправильно", - пишуть українці в мережі.

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