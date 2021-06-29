В офісі президента України повідомили про підписання важливого закону щодо оподаткування

Йдеться про закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та вдосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам" №1525-ІХ. Про це пише прес-служба ОПУ.

Компанії-нерезиденти, які надають електронні послуги особам, які проживають на території України, оподатковуватимуться податком на додану вартість за особливими правилами.

Зазначається, що такі правила оподаткування вже діють у країнах Європейського Союзу, Австралії, Білорусі, Казахстані та інших країнах.

Іноземні компанії, які постачають Українські електронні послуги, повинні будуть зареєструватися платниками ПДВ за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік.

Також документ передбачає звільнення від сплати ПДВ для:

операцій з постачання послуг з дистанційного навчання через Інтернет, якщо ця мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем;

операції з постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, за умови, що їх проведення та надання не потребує участі людини.

Також повідомляється, що скасовується ПДВ при оплаті українськими компаніями послуг з виробництва або розповсюдження реклами за кордоном. Такі зміни набирають чинності з 1 січня 2022 року.

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