На Закарпатті невідомі понівечили машину швидкої допомоги

Кричущий інцидент стався вночі, 28 червня. Медики прибули на виклик, але зустріли їх недоброзичливі діти, які закидали автомобіль камінням.

На щастя, в момент нападу лікарі надавали допомогу потерпілому і ніхто з них не постраждав.

скорая помощь

"Невідомі пошкодили задні двері авто і розбили переднє вікно "швидкої". Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень", - розповіли в " швидкій" "Суспільному".

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Прибулі на місце правоохоронці дітей на місці не застали, але стало відомо, що вони були ромської національності.

Варто нагадати, що тільки за перші 4 місяці цього року в Україні дітьми було скоєно 1670 злочинів. Майже половина з них - це тяжкі та особливо тяжкі злочини. У більшості випадків ці злочини скоюють діти від 13 до 18 років.

поліція, поліція України

Половина з них - злочини на зразок крадіжок, грабежів, розбоїв, і інша частина-це тяжкі тілесні ушкодження, є і приклади вбивств