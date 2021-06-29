Ще одне тіло було витягнуто з-під уламків зруйнованого багатоквартирного будинку в Майамі (Флорида), таким чином число загиблих досягло 11 осіб

Про це 28 червня повідомляє ABC News.

Мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава заявила, що станом на полудень понеділка за місцевим часом 150 осіб пропали безвісти, пошуковики продовжують прочісувати руїни будівлі в пошуках можливих вижили.

На даний момент поліція визначила вісім жертв, у тому числі пару, яка була одружена майже 60 років, і мати, чий син-підліток є одним з небагатьох, хто вижив, про які відомо.

Висотка впала вночі минулий четвер.

Champlain Towers South residents were told three months ago that concrete conditions had “gotten significantly worse” https://t.co/3Rg3rcLY2w — The Daily Beast (@thedailybeast) June 29, 2021

На місці працюють рятувальники і кінологи, в пошуках задіяні важка техніка і безпілотники. Також використовують інфрачервоне сканування, щоб виявити будь-які ознаки життя серед руїн, в надії, що під бетоном могли утворитися повітряні кишені, які могли підтримувати життя деяких людей.

«Ми збираємося продовжувати і працювати безперервно",-заявила мер округу Майамі-Дейд Даніелла Левін Кава.

Причина обвалення все ще розслідується. У звіті інженера за 2018 рік було виявлено серйозне пошкодження бетону в підземному гаражі, а також серйозні пошкодження бетонної плити під майданчиком басейну.

75 days before the tower collapsed in FL. the Condominium Association President (who survived the collapse) told residents: damage to the building’s basement garage had “gotten significantly worse”…& deterioration of building’s concrete was “accelerating” https://t.co/yHBtIxPCSa — David Begnaud (@DavidBegnaud) June 29, 2021

Левін Кава пообіцяла " докопатися до суті» того, чому обрушилася будівля, але сказала, що зараз пріоритетом є пошуково-рятувальна операція.

Помічник начальника пожежної охорони Майамі-Дейд Рейд Джадаллах сказав, що робітники виявили досить великі порожнечі, в яких можуть бути ті, що вижили.

"Не можна сказати, що ми бачили когось там внизу, але ми ще не дійшли до самого дна», - сказав він.

Some families have been frustrated with the slow pace of the rescue work at the collapsed condo in Florida. But officials have explained that having too many rescuers on the pile could collapse the narrow voids beneath. https://t.co/CGXtQIxLzK — NYT National News (@NYTNational) June 29, 2021

Він додав, що пошуковики чули деякі звуки, такі як постукування або дряпання, хоча він визнав, що це могло бути переміщення металу.

Враховуючи велику кількість зниклих безвісти, при гіршому розкладі трагедія стане найбільшим за кількістю жертв обвалення будівлі в США. Попередній антирекорд був побитий в Канзас-Сіті в 1981 році-тоді впав готель Hyatt Regency, загинуло 114 осіб.

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