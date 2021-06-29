Жителі Криму відходять від масштабної повені, яка майже повністю зруйнувала десятки будинків

Як повідомляє Politeka.net з посиланням на YouTube-канал "Екстрим аналіз", у Василівці, яка знаходиться під Ялтою, повінь повністю знищила домогосподарства місцевих жителів. Вода затопила будинки, а зверху їх засипало камінням і брудом.

Як відомо, стихія обрушилася на Ялту і її околиці 18 червня. Через велику кількість дощів вийшли з берегів річки. Місцеві жителі в розгубленості, оскільки не справляються з масштабами стихійного лиха. Окупаційна влада пообіцяла людям компенсації, яких елементарно не вистачить на відновлення будинків.

"Була комісія, оцінили збиток майна на 100 тис. рублів. Більше вони не можуть. Ну хоч ці гроші якось проіснувати", - прокоментиовала ситуацію постраждала кримчанка.

Варто відзначити, що більшість постраждалих це літні люди, яким нікуди переїжджати, а окупанти нічим не допомагають.

Нагадаємо, що у людей майже нічого не залишилося: що діється в зруйнованій стихією Ялті.

А ще Politeka писала, що Крим на межі нової екологічної катастрофи: "Прямо на пляжі закопують трупи дельфінів".

Також Politeka повідомляла, що вулиці знову йдуть під воду, люди біжать з міста: кадри потопу в Ялті.