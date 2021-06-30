Погода в Україні продовжить дивувати своєю мінливістю, проте в цілому загострення спеки явно не збирається спадати

Про те, чого варто чекати від природи в середу, 30 червня, розповіли українцям синоптики Укргідрометцентру.

Згідно з їхнім прогнозом, літня спека в Україні поки не зменшує обертів. Проте дощі також поки не покидають нашу країну. Грози очікуються практично по всій території України за винятком Харківської, Луганської, Донецької та Херсонської областей, а також окупованого Криму. Місцями також можливі опади у вигляді граду, а також шквалистий вітер зі швидкістю до 20 м/с.

На півночі нічні температури коливатимуться від +16 до +18 градусів, а Денні – від +26 до + 29.

У західних областях вночі варто чекати від +15 до +19 градусів, а вдень – від +29 до +33.

У центрі України вночі стовпчики термометрів покажуть від +16 до +18 градусів, а вдень – від +29 до + 31.

На сході вночі очікується від +16 до +18 градусів, а вдень – від +27 до + 29.

На півдні вночі прогнозують від +16 до +18 градусів, а вдень – від +29 до + 31.

У Києві також пройде гроза. Нічні температури коливатимуться від +16 до +18 градусів, а Денні – від +28 до + 30.

Нагадаємо, в Україні різко похолодає через нову аномальну погоду.

Як повідомляла Politeka, Липень розпочнеться зі злив і гроз: синоптики приголомшили прогнозом на середину літа.

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