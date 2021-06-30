Поліцейські з'ясовують обставини загибелі молодика на Закарпатті
Так, 23 червня в поліцію звернулися стурбовані родичі 19-річного жителя Рівненської області. Люди повідомили про зникнення хлопця, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.
Було встановлено, що зниклий є військовослужбовцем і ще 10 червня пішов з військової частини, щоб відпочити на природі. Були тут же розгорнуті пошукові роботи.
Правоохоронці з кінологами "обчесали" прилеглі до міста території, опитали свідків і всіх, хто міг що-небудь знати про місцезнаходження зниклого. Також були обстежені ринки, вокзали і вивчені відеозаписи з міських камер відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».
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Майже п'ять днів пішло на збір інформації та розшук хлопця. На жаль, військовослужбовця виявили без ознак життя. Тіло витягли з кар'єру в мікрорайоні обласного центру.
У поліції додали, що направили тіло на екпертизу для встановлення точної причини смерті. А поки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею"вбивство".
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