Поліцейські з'ясовують обставини загибелі молодика на Закарпатті

Так, 23 червня в поліцію звернулися стурбовані родичі 19-річного жителя Рівненської області. Люди повідомили про зникнення хлопця, передає Politeka.net з посиланням на прес-службу ГУНП.

Було встановлено, що зниклий є військовослужбовцем і ще 10 червня пішов з військової частини, щоб відпочити на природі. Були тут же розгорнуті пошукові роботи.

Правоохоронці з кінологами "обчесали" прилеглі до міста території, опитали свідків і всіх, хто міг що-небудь знати про місцезнаходження зниклого. Також були обстежені ринки, вокзали і вивчені відеозаписи з міських камер відеоспостереження «Безпечне Закарпаття».

Майже п'ять днів пішло на збір інформації та розшук хлопця. На жаль, військовослужбовця виявили без ознак життя. Тіло витягли з кар'єру в мікрорайоні обласного центру.

У поліції додали, що направили тіло на екпертизу для встановлення точної причини смерті. А поки правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею"вбивство".

Нагадаємо, що чоловік стрибнув у воду і зник: купання в річці обернулося для харків'янина трагедією

Як Politeka писала, про таємниче зникнення братів у Росії, тіло одного вже знайдено

Також Politeka повідомляла про зникнення 13-річної дівчинки в Одесі: прикмети зниклої