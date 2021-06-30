Полицейские выясняют обстоятельства гибели молодого человека на Закарпатье

Так, 23 июня в полицию обратились обеспокоенные родственники 19-летнего жителя Ровенской области. Люди сообщили о пропаже парня, передает Politeka.net со ссылкой на пресс-службу ГУНП.

Было установлено, что пропавший является военнослужащим и еще 10 июня ушел из воинской части, чтобы отдохнуть на природе. Были тут же развернуты поисковые работы.

Правоохранители с кинологами "обчесали" прилегающие к городу территории, опросили свидетелей и всех, кто мог что-либо знать о местонахождении пропавшего. Также были обследованы рынки, вокзалы и изучены видеозаписи с городских камер видеонаблюдения «Безопасное Закарпатье».

Почти пять дней ушло на сбор информации и розыск парня. К сожалению, военнослужащего обнаружили без признаков жизни. Тело извлекли из карьера в микрорайоне областного центра.

В полиции добавили, что направили тело на экпертизу для установления точной причины смерти. А пока правоохранители открыли уголовное производство по статье "убийство".

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