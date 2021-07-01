У річці в Польщі знайшли тіло 36-річної українки, про зникнення якої заявив роботодавець

Роботодавець заявив про зникнення 36-річної українки, яка вдень 27 червня, пішла на річку, але до місця проживання не повернулася. Жінка проживала в будинку зазначеного поляка.

Тіло було знайдено в річці Равка в селі Кужешин (Лодзинське воєводство) поблизу міста Рава-Мазовецька і доставили на берег, пише Dziennik.pl

Пошукові роботи проводили поліцейські разом зі співробітниками пожежної служби, підключали навіть поліцейський вертоліт.

Наразі триває слідство для з'ясування причин та обставин смерті українки.

Зазначимо, в кінці червня агресивно налаштований поляк ображав групу українців за національною ознакою, а потім побив одного з них до втрати свідомості. Справою зайнялася прокуратура.

До слова, минулого року в Польщі зафіксовано 643 випадки смерті громадян України, а в 2019 році – 619.

Примітно, в Польщі за приблизною статистикою знаходиться від 900 тисяч до 1,1 мільйона українських мігрантів. Найчастіше українці беруться за роботу, умови якої відрізняються для поляків. Зокрема, робочий день українців довший, вони займаються менш кваліфікованою роботою і отримують меншу зарплату.

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