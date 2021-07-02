На опублікованих кадрах видно, що мотоцикліст вирішив піти на обгін і врізався в інший мотоцикліста. Винуватець аварії впав, а його транспорт пролетів далі і збив коня з ніг.
"Ця категорія на дорозі називається "смертники" "понти" показати, хіба тих кілька хвилин врятують? Мало того що самі калічаться, так і просто інших наражають на небезпеку.", "Любителям не місце на дорогах всі профі якщо хочуть поганяти на мотоциклі їдуть на закриті авто треки, а їзда по дорогах і населених пунктах це постійна небезпека як назвати тих мотоциклістів це начебто дорослі люди, а дитинство ще грає в одному місці", " жах люди просто обурили ось і все. Шкода тварини. А якби на тротуарі була дитина? Зовсім не думають", - писали в коментарях під відео.
Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.
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