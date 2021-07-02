Ну Буковині сталася ДТП за участю тварини

Як передає Politeka.net , відео казусу на дорозі опублікували в Facebook-спільноті Gutsul Extreme (щоб подивитися-доскролльте сторінку до кінця)

Інцидент стався в курортному місті Яремче.



На опублікованих кадрах видно, що мотоцикліст вирішив піти на обгін і врізався в інший мотоцикліста. Винуватець аварії впав, а його транспорт пролетів далі і збив коня з ніг.

Водій відбувся переломом ноги, а Кінь - переляком.





"Урок на все життя. Перелом ноги. Збитий кінь (з конем все ок) порада для інших мотоциклістів-не нехтуйте екіпіровкою, неважливо яка ціна, це життя і здоров'я", - йдеться в повідомленні під відео.

Українці в мережі засудили водія мотоцикла.