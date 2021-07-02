Час зупинився для неї

Жінку можуть визнати рекордсменкою світу

У Туреччині місцева мешканка Секер Арслан в 2021 році відсвяткувала 119-й день народження. Жінка відзначала свято в сімейному колі.

Про це повідомляє видання Mirror.

Згідно з виданим водійським посвідченням, туркеня народилася 27 червня 1902 року. Родичі відзначили той факт, що довголіття є причиною хороших генів. Адже мати жінки прожила 110 років.

У турецької довгожительки є шість дітей і 12 онуків. За словами близьких, секрет довголіття жінки лише один -правильне харчування натуральними продуктами, без добавок.

"Масло, мед і сир завжди були на столі ці продукти. Раніше вона сама заквашувала йогурт. Досі з'їдає одне варене яйце на сніданок", - зазначила старша дочка.

Дочка жінки розповіла, що, незважаючи на хворобу Альцгеймера, її мама змогла зберегти прекрасне здоров'я.

Більш того, вся сім'я жінки перехворіла коронавірусною інфекцією, а вона сама не заразилася. Свій день народження жінка провела в молитвах. Вона також згадувала про своє довге життя.

Нагадаємо, 91-річний дідусь пішов до університету заради диплома магістра.

Як повідомляла Politeka, 100-річна українка вилікувалася від коронавірусу.

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