Літак Lockheed C-130 розбився на Філіппінах

Відомо, що повітряне судно було військовим, на його борту перебувало 85 осіб, передає AFP з посиланням на слова головнокомандувача збройними силами Сіріліто Собежана.

За словами глави збройних сил, в неділю, 4 липня, на південному сході Філіппін розбився військовий літак, на борту якого перебувало не менше 85 осіб. На даний момент 15 осіб були врятовані з палаючих уламків.

Літак впав і загорівся на острові Джоло в провінції Сулу при спробі приземлитися. З'явилися кадри, на яких видно, як в небо на кілометри піднімається стовп чорного диму.

За словами Собеджана, на місці розгорнулася рятувальна операція, філіппінці моляться, щоб врятувати якомога більше життів.

Згодом з'явилася інформація, що в результаті спецоперації, було врятовано не менше 40 осіб.

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