Збірна України з футболу досягла історичного результату на Євро-2020
Як передає Politeka.net, на жаль, національна збірна покинула турнір на стадії 1/4 фіналу.
Матч з Англією, який проходив у Римі, закінчився з рахунком 4:0 на користь "трьох левів".
Підтримували підопічних Шевченка сотні, а то й десятки сотень тисяч українців як в Італії, так і вдома.
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Події висвітлювали в російські ЗМІ, які були здивовані, як поводяться вболівальники у фан-зоні в центрі Києва попри негативний результат на полі.
"Не такого очікували тисячі вболівальників збірної України, які зібралися в центрі Києва повболівати за свою команду, яка грає з англійцями на Євро-2020. Українські футболісти програють вже 0: 4. Але в Києві ніхто не йде. Дивляться і співають гімн", - йдеться в повідомленні.
Після закінчення матчу вболівальники також не поспішали розходитися і дякували футболістам за подаровані емоції на Євро-2020 і перший в історії прохід на стадію 1/4 турніру.
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