У Києві таксист вдарив пасажирку і вигнав з машини
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
Дівчина замовила таксі о 21:14, а водій прибув о 21: 25.
Крім того таксист не доїхав до пункту призначення близько 100 метрів - пасажирка зробила таксисту зауваження і чоловік вирішив силою витягнути дівчину з салону авто.
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Водій проїхав 100 метрів витягнув дівчину з машини, вдарив її по обличчю і кинув на асфальт.
Потерпіла звернулася в поліцію.
Відео можна побачити тут.
Нагадаємо, раніше ще один київський таксист потрапив у скандал
Клієнтка таксі з дитиною нібито не попередила водія про необхідність в салоні автокрісла через що таксист забризкав пасажирку з газового балончика в присутності дитини.
Коли постраждала викликала поліцію-водій почав тікати.
Дівчина почала втрачати свідомість, водій відвів її на тротуар і поїхав. Киянка написала заяву в поліцію і службу таксі, в якій працює горе-водій.
До слова, таксист вдарив українку по обличчю за розлиту каву, відео: "водій намагався втекти, але..."
Також Politeka повідомляла, що у Києві таксист влаштував потрійну ДТП, в авто перебували діти: кадри аварії.