У Києві таксист вдарив пасажирку і вигнав з машини

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Дівчина замовила таксі о 21:14, а водій прибув о 21: 25.

Крім того таксист не доїхав до пункту призначення близько 100 метрів - пасажирка зробила таксисту зауваження і чоловік вирішив силою витягнути дівчину з салону авто.

Популярні новини зараз

Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"

Обірвалося життя відомого українського лікаря, яка рятувала дітей: "Було стільки планів"

Пасажирський автобус врізався у фуру під Харковом: кадри з місця

Полякова вперше за довгий час показала чоловіка, який старший за неї на 22 роки: "Зустрічали на двоповерховому катері"

"Дуже боляче": коронавірус забрав життя зірки російських серіалів
Показати ще

Водій проїхав 100 метрів витягнув дівчину з машини, вдарив її по обличчю і кинув на асфальт.

Потерпіла звернулася в поліцію.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, раніше ще один київський таксист потрапив у скандал

Клієнтка таксі з дитиною нібито не попередила водія про необхідність в салоні автокрісла через що таксист забризкав пасажирку з газового балончика в присутності дитини.

Коли постраждала викликала поліцію-водій почав тікати.

Дівчина почала втрачати свідомість, водій відвів її на тротуар і поїхав. Киянка написала заяву в поліцію і службу таксі, в якій працює горе-водій.

До слова, таксист вдарив українку по обличчю за розлиту каву, відео: "водій намагався втекти, але..."

Також Politeka повідомляла, що у Києві таксист влаштував потрійну ДТП, в авто перебували діти: кадри аварії.