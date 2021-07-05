У Києві таксист вдарив пасажирку і вигнав з машини

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

Дівчина замовила таксі о 21:14, а водій прибув о 21: 25.

Крім того таксист не доїхав до пункту призначення близько 100 метрів - пасажирка зробила таксисту зауваження і чоловік вирішив силою витягнути дівчину з салону авто.

Водій проїхав 100 метрів витягнув дівчину з машини, вдарив її по обличчю і кинув на асфальт.

Потерпіла звернулася в поліцію.

Відео можна побачити тут.

Нагадаємо, раніше ще один київський таксист потрапив у скандал