У Запорізькій області відобразили унікальне видовище
Так, в Приморську можна було спостерігати рідкісне явище-повітряне цунамі.
"Так виглядає локальний Грозовий фронт, що переходить в шторм",-написали автори публікації в телеграм-каналі "Веха".
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Зливи з градом обрушаться на Україну, термінове попередження ДСНС: які регіони в зоні ризику
Раптово обірвалося життя відомого українця, перші подробиці: був ще зовсім молодим
Солістка Go_A Павленко засвітила витончену фігурку в купальнику з сіточкою: лідер "Måneskin" оцінив би
"Дуже боляче": коронавірус забрав життя зірки російських серіалів
Нагадаємо, зільні зливи пройшли в окупованому Криму в неділю, 4 липня, що призвело до стихійного лиха
Через рясні опади різко піднявся рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага, які, в результаті негоди, вийшли з берегів.
Виявилися частково затоплені будинки і дороги, також зафіксовано Схід селевих потоків.
За інформацією прес-служби російського МНС в Криму, сталося підтоплення житлових будинків у Червоногвардійському районі, а в Соколиному Бахчисарайського району стався схід селевого потоку. Так само є загроза підтоплення житлових будинків в селищах Зеленівське і Голубинське.
До слова, стихія наробила біди на українській землі, кадри: люди залишилися без світла
А ще Politeka писала, що Крим на межі нової екологічної катастрофи: "Прямо на пляжі закопують трупи дельфінів".
Також Politeka повідомляла, що вулиці знову йдуть під воду, люди біжать з міста: кадри потопу в Ялті.