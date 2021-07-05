У Запорізькій області відобразили унікальне видовище

Так, в Приморську можна було спостерігати рідкісне явище-повітряне цунамі.

"Так виглядає локальний Грозовий фронт, що переходить в шторм",-написали автори публікації в телеграм-каналі "Веха".

Нагадаємо, зільні зливи пройшли в окупованому Криму в неділю, 4 липня, що призвело до стихійного лиха

Через рясні опади різко піднявся рівень води в річках Бельбек, Коккозка і Бага, які, в результаті негоди, вийшли з берегів.

Виявилися частково затоплені будинки і дороги, також зафіксовано Схід селевих потоків.

За інформацією прес-служби російського МНС в Криму, сталося підтоплення житлових будинків у Червоногвардійському районі, а в Соколиному Бахчисарайського району стався схід селевого потоку. Так само є загроза підтоплення житлових будинків в селищах Зеленівське і Голубинське.

До слова, стихія наробила біди на українській землі, кадри: люди залишилися без світла

А ще Politeka писала, що Крим на межі нової екологічної катастрофи: "Прямо на пляжі закопують трупи дельфінів".

Також Politeka повідомляла, що вулиці знову йдуть під воду, люди біжать з міста: кадри потопу в Ялті.