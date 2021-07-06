Ці фільми будуть дивитися ще довго

Пішов з життя всесвітньо відомий кінорежисер Річард Доннер

Життя режисера обірвалося в понеділок, 5 липня, в США. Йому був 91 рік. Причина смерті поки не називається.

За свою кар'єру Річард Доннер зняв понад 20 фільмів, багато з яких стали культовими.

У 1976 році вийшов містичний трилер «Омен» з Грегорі Пеком у головній ролі.

Через два роки Доннер представив глядачам перший фільм за мотивами коміксів « "Супермен" з Крістофером Рівом у головній ролі. У фільмі також знялися такі знаменитості, як Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Бітті і Джин Хекмен.

To get Gene Hackman to shave off his mustache for the role of Lex Luthor, director Richard Donner promised to shave off his own mustache. After Gene had his removed, Donner revealed his was a fake one from the makeup department.

RIP Richard Donner you Fucking Legend pic.twitter.com/JycJljdALf — ERod 🔨 (@ERodBuster1) July 5, 2021

У 1985 році вийшли відразу дві картини Доннера — пригодницьку комедію «бовдури» і фентезі «леді-яструб» з Мішель Пфайффер і Рутгером Хауером.

Через два роки Доннер знову підкорив мільйони людей у всьому світі, цього разу бойовиком «Смертельна зброя» з Мелом Гібсоном і Денні Гловером в головних ролях. Кінокартина став еталоном поліцейського бойовика на багато років. Доннер зняв ще три частини "Смертельної зброї". З Гібсоном він також працював разом в картинах "Меверік»і "Теорія змови".

R.I.P Richard Donner 💔 pic.twitter.com/5xngKrhthc — Lost In Film (@LostInFilm) July 5, 2021

У 1995 році Річард зняв бойовик «вбивці» з легендарними Сильвестром Сталлоне і Антоніо Бандерасом.

Останньою роботою Доннера став трилер "16 кварталів" з Брюсом Віллісом.

Любителі кіно по всьому світу засмучені кончиною культового режисера.

"Спочивай з миром, один з найкращих", "О ні!", "Хтось заслуговує жити вічно", "обожнюю його роботи", "Так багато хороших фільмів", - пишуть користувачі соцмереж.

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