Пішов з життя всесвітньо відомий кінорежисер Річард Доннер
Життя режисера обірвалося в понеділок, 5 липня, в США. Йому був 91 рік. Причина смерті поки не називається.
За свою кар'єру Річард Доннер зняв понад 20 фільмів, багато з яких стали культовими.
У 1976 році вийшов містичний трилер «Омен» з Грегорі Пеком у головній ролі.
Через два роки Доннер представив глядачам перший фільм за мотивами коміксів « "Супермен" з Крістофером Рівом у головній ролі. У фільмі також знялися такі знаменитості, як Марлон Брандо, Гленн Форд, Нед Бітті і Джин Хекмен.
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У 1985 році вийшли відразу дві картини Доннера — пригодницьку комедію «бовдури» і фентезі «леді-яструб» з Мішель Пфайффер і Рутгером Хауером.
Через два роки Доннер знову підкорив мільйони людей у всьому світі, цього разу бойовиком «Смертельна зброя» з Мелом Гібсоном і Денні Гловером в головних ролях. Кінокартина став еталоном поліцейського бойовика на багато років. Доннер зняв ще три частини "Смертельної зброї". З Гібсоном він також працював разом в картинах "Меверік»і "Теорія змови".
У 1995 році Річард зняв бойовик «вбивці» з легендарними Сильвестром Сталлоне і Антоніо Бандерасом.
Останньою роботою Доннера став трилер "16 кварталів" з Брюсом Віллісом.
Любителі кіно по всьому світу засмучені кончиною культового режисера.
"Спочивай з миром, один з найкращих", "О ні!", "Хтось заслуговує жити вічно", "обожнюю його роботи", "Так багато хороших фільмів", - пишуть користувачі соцмереж.
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