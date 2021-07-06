Українка повернулася на рідну землю після аварії на ЧАЕС
Як передає Politeka.net, історію 84-річної Марії Василенко розповіли на Facebook-сторінці Центру організаційно-технічного та інформаційного забезпечення УЗД.
Марія Матвіївна живе в Чорнобилі вже 35 років. Сюди вона потрапила ще до трагедії в 1986 році, але після підривала на 4-му енергоблоці їм з чоловіком прийшло покинути рідний дім.
Евакуацію вона переживала дуже болісно-на її очі ліквідували селище Копачі, де вони жили з рідними.
Подружжя повернулося в Чорнобиль 90-х. чоловіка вона поховала чоловіка 31 рік тому і з тих пір самостійно господарює біля невеликого будиночка. Їхати з рідного міста вона не збирається, оскільки звикла до землі.
Харчуєтсья Марія Матвіївна тим, що вирощує на своєму городі, а за деякими продуктами ходить в магазини.
Харчуєтсья Марія Матвіївна тим, що вирощує на своєму городі, а за деякими продуктами ходить в магазини.
З благ цивілізації у неї є тільки телевізор і мобільний зв'язок.
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Нагадаємо, вартість обіду на Чорнобильській АЕС вразила українців:»такого не може бути".
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