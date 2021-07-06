У гуртожитку столичного університету стався дебош

Так, днями у 2-му гуртожитку Національного економічного університету з вікон викидали яйця, відра та стільці.

Відео наслідків з'явилося в київських телеграм-каналах.

О шостій ранку мешканці другого поверху влаштовували дебош. За словами автора відео, свавілля влаштували люди, які вживають заборонені речовини.

Студенти викликали поліцію, але за 1,5 години на виклик вони не приїхали.

Відео можна побачити тут.

До слова, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні

Дівчата, святкуючи 18-річчя подруги, запалювали феєрверки і танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.