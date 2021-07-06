У гуртожитку столичного університету стався дебош

Так, днями у 2-му гуртожитку Національного економічного університету з вікон викидали яйця, відра та стільці.

Відео наслідків з'явилося в київських телеграм-каналах.

О шостій ранку мешканці другого поверху влаштовували дебош. За словами автора відео, свавілля влаштували люди, які вживають заборонені речовини.

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Студенти викликали поліцію, але за 1,5 години на виклик вони не приїхали.

Відео можна побачити тут.

До слова, у Львові дівчата танцювали на Меморіалі Героїв Небесної Сотні

Дівчата, святкуючи 18-річчя подруги, запалювали феєрверки і танцювали під музику на Меморіалі Героїв Небесної Сотні.

Про це повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Правоохоронці знайшли дівчат під час моніторингу соціальних мереж, де вони і виявили пост з фотографіями та відео.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 297 Кримінального кодексу України ㅡ осквернення пам'ятника.

Санкція цієї статті передбачає обмеження волі від 3 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі триває досудове розслідування.

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