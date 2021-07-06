Хлопчик перебував під наглядом бабусі і брата, але вони не додивилися за малюком

Чотирирічний малюк гуляв по підвіконню на дев'ятому поверсі. Це сталося в Маріуполі, де мимовільні свідки зняли все на камеру і виклали відео в соціальних мережах.

Про це повідомило Маріупольське районне управління поліції Донецької області.

Як розповіли в прес-службі місцевої поліції, відео було опубліковано в соціальній мережі із зазначенням адреси. На місце події виїхав наряд патрульних поліцейських та інспектори ювенальної превенції Лівобережного відділу поліції

В результаті було встановлено, що за дитиною в цей момент доглядали бабуся і 12-річний брат. Але вони перебували в сусідній кімнаті і не бачили, що 4-річний хлопчик відкрив вікно.

На опублікованих кадрах видно, як хлопчик стоїть на металевому підвіконні, тримаючись однією рукою за раму, а потім заходить в кімнату.

Щодо інциденту складуть адміністративний матеріал, який надалі направлять до суду.

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