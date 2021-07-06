За словами очевидців, незабаром після зльоту виникли проблеми з двигуном

У Польщі вертоліт з українцями на борту впав в озеро Талти. В результаті аварії у воді опинилися три людини - всі громадяни України.

Як пише RMF24, людей врятували очевидці.

За словами очевидців, незабаром після зльоту у транспорту почалися проблеми з двигуном. Він поступово спустився, поки не впав в озеро. Вертоліт затонув повністю.

Постраждалих людей підібрали туристи, які проїжджали повз на моторному човні. Пасажирів вертольота доставили в лікарню.

Найбільше постраждала жінка, її з пошкодженням хребта доставили в лікарню в Гіжицько. Її 17-річну доньку також з пошкодженим хребтом вертольотом доставили в Ольштин. Пілот був доставлений в лікарню для огляду медиками.

Рятувальники вже дістали з 13-метрової глибини уламки вертольота. Виявлено витік палива в озеро, але в кількості, що не загрожує навколишньому середовищу.

Правоохоронці розслідують інцидент. Встановлено, що пілот був тверезий. Свідки кажуть, що вертоліт не вдарився об поверхню, а все виглядало так, ніби пілот хотів м'яко посадити аварійний транспорт.

Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав одразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.