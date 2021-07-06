У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом дитини
Як передає Politeka.net, про інцидент розповів генеральний директор Центру ЕМП Тернопільщини в Facebook.
Маленька дівчинка підійшла до автомата з іграшками, доторкнулася до нього рукою і відчула удар струму, через який її відкинуло на асфальт, а очевидці викликали швидку.
Скоріш за все, автомат був несправний.
Прибулі на місце медики госпіталізували 8-річну постраждалу - у неї діагностували термічний опік долоні.
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