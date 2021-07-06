У Тернополі автомат з іграшками вдарив струмом дитини

Як передає Politeka.net, про інцидент розповів генеральний директор Центру ЕМП Тернопільщини в Facebook.



Маленька дівчинка підійшла до автомата з іграшками, доторкнулася до нього рукою і відчула удар струму, через який її відкинуло на асфальт, а очевидці викликали швидку.

Скоріш за все, автомат був несправний.

Прибулі на місце медики госпіталізували 8-річну постраждалу - у неї діагностували термічний опік долоні.

Варто відзначити, що в Україні також почастішали випадки попадання блискавки в людину.

Перш за все під час грози варто уникати відкритої місцевості. Блискавка, як відомо, б'є в найвищу точку, самотня людина в полі – це і є та сама точка.

З 10 людей, в яких потрапляє блискавка, тільки дев'ять залишаються в живих.

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