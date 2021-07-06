Київські підземки перебувають у жахливому стані
У переходах нестерпний сморід, аварійний стан і хаотична торгівля різним одягом, продуктами харчування, сувенірами і квітами, йдеться в сюжеті "Фактів".
Щоб перейти дорогу в підземці, наприклад, на Європейській площі, потрібно закривати пальцями ніс через запах.
Продавці заполонили підземні переходи.
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"Тут дуже потрібна квітка в цьому місці, нехай обладнати і зроблять місце", - каже одна з продавщиць на станції"Льва Толстого".
Нагадаємо, у київському метро чоловік хамськи повів себе з незнайомою дівчиною
Як розповіли очевидці, на переході між станціями "Площа Льва Толстого" і "Палац спорту" о 00:10 чоловік шльопнув молоду дівчину по п'ятій точці і крикнув: "яка *опа!"
Дівчина не розгубилася і почала бігти за ним, щоб дати здачі.
До дівчини приєдналися, ймовірно, її подруги які почали бити неадекватного чоловіка.
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