Діліп Кумар, один з найперших і відомих акторів Індії, помер в Мумбаї у віці 98 років

Знаменитість в останні роки скаржився на погане здоров'я, він двічі потрапляв до лікарні в червні через проблеми з диханням. За попередніми даними, артист помер не від коронавірусу.

Про це повідомляє Straits Times.

Друг його сім'ї Файсал Фарукі в Twitter-акаунті покійного написав першим про його смерть. Політик назвав Кумара легендою кінематографа.

Зірки Боллівуду і політики країни також висловили співчуття з приводу смерті Кумара. Так, кінорежисер Хансал Мехта написав у своєму Twitter-каналі: «Найвеличніший. Іншого Діліпа Кумара ніколи не буде».

«Для світу багато інших можуть бути героями. Для нас, акторів, він був героєм. Сер Діліп Кумар забрав з собою цілу епоху індійського кіно», - підкреслив кіноактор Акшай Кумар у своєму Twitter.

За свою більш ніж п'ятдесятирічну кар'єру Діліп Кумар знявся в 59 фільмах і ще в 4 картинах був в якості запрошеної зірки. Пік його слави припав на 50-ті — 70-ті роки. Його назвали «королем трагедій». Кінокритики країни визнали його найвеличнішим кіноактором Індії.

Біограф Кумара лорд Мегнад Десаї порівнює його з великим голлівудським Марлоном Брандо або італійською легендою Марчелло Мастроянні.

Кумар був удостоєний престижних кінопремій і двох вищих цивільних нагород Індії.

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