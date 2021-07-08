Співачка Ані Лорак, яка живе в Росії, раптово приїхала до Києва

На своїй сторінці в Instagram вона показала. Як прогулюється містом, пише Politeka.net. Зокрема співачка відвідала Андріївський узвіз.

"Місто натхнення💥 ми знову готуємо 💣 в турборежимі) як думаєте, що вас чекає?"- написала вона.

У коментарях шанувальники припустили, що у Лорак вийде пісня українською мовою, і співака зізналася, що це дійсно так.

Однак не всі в захваті від приїзду Лорак.

"Ви вже стільки намутили всього, що пісня українською не допоможе вилізти з цього💩», - напеисали в коментарях під її новим постом.

Зазначимо, в Україну Ані Лорак прилетіла з донькою Софією та її вихованцем Тошею. Раніше вона публікувала відповідні кадри з аеропорту. Тоді артистка написала, що відправляється в своє улюблене місто, проте не назвала його.

Нагадаємо, Ані Лорак з донькою і кошлатим дружком засвітилася в аеропорту, спантеличивши визнанням.

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