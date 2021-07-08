Курортне селище Коблево пішов під воду через рясні опади

Через зливу і рівень води в деяких місцях піднявся до 40 сантиметрів, а відпочиваючі скаржаться, що вода на вулицях стоїть вже третій день, пише "Суспільне".

Невдоволення висловлюють не тільки туристи, а й місцеві водії, транспортні засоби яких опиняються в ямах не "дорогах-річках".

Деякі з них навіть втрачали номери.

"А в Коблево місцями Венеція", - пишуть відпочиваючі в мережі.

Місцевим підприємцям доводиться самостійно ліквідувати наслідки негоди.

"Сьогодні вже третій день як пішов дощ, вода не відходить, тому що їй нікуди йде, тут асфальт лежить, ніхто її не викачує. У магазині стояла вода, повністю все залите було зараз вичерпуємо все", - поділилася продавщиця одного з магазинів.

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