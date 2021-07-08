На Львівщині дитина потрапила до лікарні після зустрічі зі змією
Як передає Politeka.net, про це повідомили на Facebook-сторінці ДСНС України області.
Інцидент стався ввечері, 7 липня.
"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Дрогобицької дитячої лікарні надійшов хлопчик, 2012 року народження, житель м.Бібрка Львівського району, з діагнозом – укус змії третього пальця правої руки", - йдеться у повідомленні.
Зараз стан хлопчика важкий.
Рятувальники нагадують, що вирушаючи в ліс або на природу ви повинні бути максимально уважними і обережними.
Якщо ви все-таки зустріли змію, то перш за все не панікуйте і не наближайтеся до неї. Найкраще, спокійно відійдіть назад без різких рухів - плазуни зазвичай "сліпуваті" і реагують тільки на вібрації.
"Будьте уважні в місцях, де можна зустріти плазунів: висока трава, кущі, ліс. Вирушаючи в ліс краще взувати високе, щільне взуття, яке Змія не прокусить", - рекомендують рятувальники.
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