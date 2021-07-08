На Львівщині дитина потрапила до лікарні після зустрічі зі змією

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про те, що до реанімаційного відділення Дрогобицької дитячої лікарні надійшов хлопчик, 2012 року народження, житель м.Бібрка Львівського району, з діагнозом – укус змії третього пальця правої руки", - йдеться у повідомленні.

Зараз стан хлопчика важкий.

Рятувальники нагадують, що вирушаючи в ліс або на природу ви повинні бути максимально уважними і обережними.

Якщо ви все-таки зустріли змію, то перш за все не панікуйте і не наближайтеся до неї. Найкраще, спокійно відійдіть назад без різких рухів - плазуни зазвичай "сліпуваті" і реагують тільки на вібрації.