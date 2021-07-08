Камери зафіксували момент аварії вертольота з українцями в Польщі

У Польщі оприлюднили відео аварії з вертольотом, який 5 липня впав в озеро у Вармінсько-Мазурському воєводстві. На борту перебували 3 українців.

Відповідні кадри були оприлюднені в YouTube-каналі RadioOlsztynTV.

На відео, опублікованому в мережі, видно, як вертоліт під час польоту різко починає падати вниз в озеро.

Аварія сталася 6 липня на озері Талти у Вармінсько-Мазурському воєводстві. Травми отримали жінка з дочкою і пілот вертольота. Найбільше постраждала жінка, вона отримала пошкодження хребта. Всіх трьох госпіталізували.

Причини аварії поки не встановили. Опитати свідків ще не встигли через їх госпіталізацію. Інформації про їх стан також немає, але в поліції вже заявили, що життю травмованих загрози немає.

За попередніми даними, у вертольота сталися проблеми з двигуном. Борт повністю затонув в озері, його знайшли на глибині 13 метрів.

Прокуратура Польщі почала розслідувати справу за підозрою щодо доведення до аварії в повітряному русі.

Нагадаємо, що літак зі спортсменами впав одразу після зльоту, багато загиблих.

Як повідомляла Politeka, літак з пасажирами летів зі Стамбула до Києва здійснив аварійну підсадку.

Також Politeka писала, що на борту літака, який летів з Києва до Домінікани стався конфлікт між пасажирами.