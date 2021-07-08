Бійцівський пес тримає в страху весь район

У Києві на Березняках бійцівський собака нападає на людей, перебуваючи на вулиці без намордника. Увечері, 7 липня, тварина вкусила дитину, а потім накинулася на водія самоката.

Про це повідомила Женя Луковникова в групі New Русанівка на Facebook.

Жінка повідомила, що тварина напала на її сина. Господар пса в цей час спокійно курив кальян. Але цим все не закінчилося, собака продовжувала кидатися на людей, які були поруч.

"Дитина проходила повз, досить близько. Просто проходила - не бігла, не махала палицями, не кричала. Собака кинулася і вкусила сина із зовнішнього боку стегна", - розповіла Женя.

На зауваження притримати собаку і стежити за нею, власник тварини почав грубіянити і погрожувати поліцією. Поки йшли розбірки, пес напав на проїжджаючий повз самокат.

Правда, як тільки до місця інциденту почали підходити небайдужі люди, то господар собаки вирішив поспішної піти і не став чекати поліцію.

"Ми пішли за ним, ще раз запропонували дочекатися поліцію і сфотографували. У відповідь почули багато гидот і гучну незв'язну промову", - резюмувала жінка.

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