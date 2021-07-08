Що зараз з артистом

Представник російського співака Бориса Моїсеєва розповів, що зараз з артистом, який переніс два інсульти

На сьогоднішній день Борис Моїсеєв пропав з поля зору шанувальників. Артист рідко з'являється на публіці. З 2010 року виконавець дав всього лише кілька концертів. У 2014 році він виступив дуетом з Іриною Білик і Стасом Костюшкіним.

Тому поява Моїсеєва в кінці травня 2021 року на дні народження Христини Орбакайте стало для багатьох справжнім сюрпризом. Однак, на заході співак уникав спілкування з пресою і тримався трохи всторне від зіркових колег.

"Дай Бог здоров'я Борису", "Боря, Тримайся", "Алла молодець. Друзів не забуває. Мойсеєву здоров'я", "Борі здоров'я! Аллуся молодець, підтримує", "так приємно бачити разом Христину і Бориса! ️🙌 👏 Здоров'я йому! Христині таких друзів", "Боренька дуже добре виглядає!!! Очі тужливо дивляться на нас і марно...ми Бореньку любимо", "хвороба не щадить нікого, здоров'я і ще раз здоров'я", - підтримували артиста шанувальники.

А нещодавно Олена Апіна заявила, що Борис Моїсеєв перебуває у важкому стані, чим не на жарт стривожила його шанувальників. Представник артиста вирішив перервати мовчання і розповів про стан артиста.

"Все добре з Борисом Михайловичем, знаходиться в Юрмалі на відпочинку", - розповів Сергій Telegram-каналу "Звездач".

Разом з тим він підтвердив, що чекати Моїсеєва на сцені більше не варто.

"Виступати він не планує, на жаль. Він закінчив свою гастрольну діяльність і знаходиться на заслуженому відпочинку", – розповів представник Моїсеєва.

Нагадаємо, Борис Моїсеєв пережив інсульт у 2010 році. В результаті зупинки серця він був підключений до апарату штучної вентиляції легенів. Однак тоді досить швидко він зумів відновитися.

Ще один інсульт трапився у Моїсеєва в 2015 році, тоді його стан сильно погіршився. Ліву частину його тулуба паралізувало, тому він довгий час відновлював здатність говорити і проходив лікування в США.

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