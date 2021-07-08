На 65-му році померла виконавиця ролі матері Вітні Х'юстон

Померла американська зірка Сьюззанн Дуглас, відома глядачеві по участі у фільмі "Школа року", серіалу "Бути батьками", а також зйомкам в біографічному фільмі про Вітні Х'юстон.

Причина смерті не називається. Про її смерть повідомив рекламний агент для журналістів видання Variety.

Він зазначив, що актриса своїм талантом і харизмою зворушила серця людей, які хоч трохи її знали. Знаменитість була улюблена у всіх сенсах, які тільки може таїти це слово.

"Зі смертю Сьюззанн кіноіндустрія втратила по-справжньому талановиту артистку. Вона зворушила кожного, хто її знав, і була улюблена у всіх сенсах цього слова. Сім'я цінує вашу підтримку і просить не турбувати її в цей важкий час", - заявив рекламний агент Дуглас.

Дуглас довелося працювати з Вупі Голдберг і Анджелою Бассет. В її фільмографії багато прекрасних фільмів, що полюбилися глядачам по всьому світу:"Уїтні", "Школа року", "Степ", "Бути батьком".

Знаменитість удостоєна нагороди NAACP Image Award, яку отримала за блискуче виконання ролі другого плану в "Степу".

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