Колишній чоловік співачки Наташі Корольової, композитор Ігор Ніколаєв не стримав емоцій після великої трагедії

Як передає Politeka.net, про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Як відомо, 6 липня на Камчатці розбився пасажирський літак Ан-26. Літак зник з радарів за кілька хвилин до посадки. На борту були 28 осіб-шість членів екіпажу і 22 пасажири, в тому числі шестирічна дитина. За попередньою інформацією, загинули всі, хто перебував на борту.

Трагедія глибоко зворушила Ігоря Ніколаєва, який є уродженцем Далекосхідного округу Росії.

"Як? Що значить»з радарів пропав літак"? Що відчували люди всередині цього літака? Що відчувають їхні близькі?.. Глибокі співчуття моїм землякам-далекосхідникам-курильчанам ... вчора у наших сусідів на Камчатці трапилася велика трагедія. З радарів зник літак, на борту якого знаходилися 28 осіб», - написав він.

Ігор Ніколаєв висловив співчуття сім'ям загиблих.

"Разом з усією країною ми із завмиранням серця стежили за ходом пошуків. До останнього хотілося вірити, що люди залишаться живі і повернуться додому. На жаль, за попередніми даними, дива не сталося. Висловлюю співчуття рідним і близьким загиблих. У ці хвилини ми сумуємо разом з вами», - написав він.

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