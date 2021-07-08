На Закарпатті сталася ДТП з летальним результатом
Як передає Politeka.net, подробиці повідомили у прес-службі поліції області у Facebook.

Інцидент стався 7 липня - водій "газону" не впорався з керуванням і злетів з пагорба.

"Від отриманих в результаті аварії травм по дорозі в лікарню померла 61-річна пасажирка вантажівки", - йдеться в повідомленні.
В результаті аварії травми отримали три жінки у віці 33, 35 і 58 років. Їх разом з водієм госпіталізували в лікарню.


Зазначимо, що Україні тільки за минулий рік на дорогах постраждали майже 32 тисячі людей, понад 3,5 тисячі громадян - водії, пасажири і пішоходи, на жаль, загинули.

В середньому кожні 3 хвилини трапляється 1 ДТП, кожні 15 хвилин травмується 1 людина, і кожні 3 години, на жаль, одна людина гине.

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Тільки з січня по березень цього року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше. У них травмувалися 3696 і загинули 415 осіб.

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Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.