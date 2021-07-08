"Від отриманих в результаті аварії травм по дорозі в лікарню померла 61-річна пасажирка вантажівки", - йдеться в повідомленні.

В результаті аварії травми отримали три жінки у віці 33, 35 і 58 років. Їх разом з водієм госпіталізували в лікарню.





Зазначимо, що Україні тільки за минулий рік на дорогах постраждали майже 32 тисячі людей, понад 3,5 тисячі громадян - водії, пасажири і пішоходи, на жаль, загинули.

В середньому кожні 3 хвилини трапляється 1 ДТП, кожні 15 хвилин травмується 1 людина, і кожні 3 години, на жаль, одна людина гине.

Тільки з січня по березень цього року в країні сталося 29 545 аварій, що на 19,5% більше, ніж роком раніше. У них травмувалися 3696 і загинули 415 осіб.

Нагадаємо, що фатальна ДТП сталася під Харковом, авто повністю вигоріло.

Як повідомляла Politeka, у Львівській області на трасі Київ-Чоп автомобіль виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою

Також Politeka писала, що у Дніпрі водій не впорався з керуванням, автомобіль перекинувся і врізався в стовп.



