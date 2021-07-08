Співак встиг взяти участь у створенні декількох хітів
Пішов з життя екс-вокаліст британської рок-групи Uriah Heep Джон Лоутон. Музикант помер у віці 74 років 29 червня 2021 року. Про це повідомляється на сайті групи.
"Всупереч деяким повідомленням, у нього не було ніякої хвороби, що робить смерть незрозумілою. Він пішов з життя мирно в присутності своєї дружини. Джона буде дуже не вистачати. Спасибі тобі за все", - йдеться в публікації.
Похорон співака пройдуть без репортерів. На них будуть запрошені тільки члени сім'ї та близькі друзі.
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Лоутон народився 11 липня 1946 року у Великій Британії, в Галіфаксі. Він приєднався до Uriah Heep в 1976 році і, записав з групою три студійні альбоми (Fallen Angel, блискучі Innocent Victim і Firefly) і один концертний Live '79. У 1979 Лоутон пішов з Uriah Heep.
У наступні роки Лоутон кілька разів виступав з групою, підміняючи на гастролях чинного вокаліста, коли той лікував голосові зв'язки.
Варто відмітити, що в 2020 році стало відомо про смерть екс-барабанщика Uriah Heep Лі Керслейка і одного із засновників групи Кена Хенслі.
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