У Києві загорівся гуртожиток коледжу

Пожежа сталася в приміщенні 5-поверхового будинку в Печерському районі Києва вранці 8 липня.

Як зазначили в прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло о 4:20.

Рятувальники побачили на місці загоряння в тамбурі до горища.

Площа пожежі склала 2 квадратних метри.

Рятувальників почали евакуювати людей з приміщення. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.

Нагадаємо, пожежа спалахнула біля аеропорту «Києва»

Про це повідомили очевидці події.

За словами киян 8 липня близько 13:00 в аеропорту «Київ» в Жулянах, сталося загоряння в припаркованому автомобілі.

На місце миттєво прибули працівники аеропорту, які намагалися загасити вогонь, повністю ліквідувати загоряння їм не вдалося.

Загасили вогонь рятувальники ДСНС. Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Всі подробиці з'ясовуються.