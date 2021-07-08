У Києві загорівся гуртожиток коледжу
Пожежа сталася в приміщенні 5-поверхового будинку в Печерському районі Києва вранці 8 липня.
Як зазначили в прес-службі ДСНС, повідомлення про пожежу на Лейпцизькій вулиці надійшло о 4:20.
Рятувальники побачили на місці загоряння в тамбурі до горища.
Площа пожежі склала 2 квадратних метри.
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Рятувальників почали евакуювати людей з приміщення. На щастя, в результаті пожежі ніхто не постраждав.
Нагадаємо, пожежа спалахнула біля аеропорту «Києва»
Про це повідомили очевидці події.
За словами киян 8 липня близько 13:00 в аеропорту «Київ» в Жулянах, сталося загоряння в припаркованому автомобілі.
На місце миттєво прибули працівники аеропорту, які намагалися загасити вогонь, повністю ліквідувати загоряння їм не вдалося.
Загасили вогонь рятувальники ДСНС. Попередньо, в результаті пожежі ніхто не постраждав. Всі подробиці з'ясовуються.
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