У Київській області затримали учасників банди

Про це повідомляє поліція області.

Вони проникали в приватні будинки, пов'язували господарів і охоронців, після чого грабували будинки.

Злодії забирали гроші, коштовності, банківські картки тощо.

Правоохоронці завершили досудове розслідування та направили обвинувальний акт до суду.

"Фігуранти звинувачуються у скоєнні злочинів, передбачених ст.257 (Бандитизм), ч. 4 ст. 187 (розбій), ч. 3 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч. 1 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. За скоєне їм загрожує ув'язнення до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві біля центрального вокзалу ніхто не прибирає купи сміття

Комунальні служби, мабуть, їх довго не помічали.

За словами киян, на переході до швидкісного трамваю цілі "гори" сміття, які ніхто не прибирає вже дуже давно.

Чому "звалище" в центрі столиці довго не прибирали-невідомо.

Після поширення інформації в мережі, сміття комунальники все ж спромоглися винести.