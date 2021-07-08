Російський співак Філіп Кіркоров повідомив про гірку втрату

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артист опублікував архівні фото, повідомивши про смерть близької людини. Артист зазначив, що коронавірус забрав ще одного важливого людини. Пішов з життя перший директор співака Гена Руссу. За словами Кіркорова, він був кращим директором в його житті і кар'єрі.

"Він був поруч зі мною, коли моє сходження на музичний Олімп тільки починалося", - зазначив Кіркоров.

За словами артиста, Руссу перший повірив у нього в далекому 1988 році. Кіркоров підкреслив, що нікому так не довіряв, як Геннадію.

У коментарях його підтримали шанувальники.

"Ідуть найкращі люди", "Як шкода, Філіп, що ви пережили таке", "Який кошмар", "жах", "Прийміть співчуття!", "Дуже Сумно! Світла пам'ять!",- пишуть люди.

Відзначимо, що Руссу було 72 роки. Він довгий час співпрацював з Ігорем Сурухановим, на концертах якого і запримітив Кіркорова. Також Руссу співпрацював з Аллою Пугачовою. Останнім часом він працював з Тамарою Гвердцителі.

Нагадаємо, що Кіркоров після заборони в'їзду в Україну загуляв з Ані Лорак на російському фестивалі: "гарячі друзі".

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