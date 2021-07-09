На Рівненщині жінка пів життя провела в декреті

Як передає Politeka.net, історію мами-рекордсменки розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)

У Світлани Ковалевич 19-ти дітей стільки ж онуків, але, за тутешніми мірками, це ще небагато.

Місцевих жителів вважають по істині рекордсменами України-сім'ї, в яких 10 і більше дітей тут не рідкість

У декреті Світлана вже 30 років. Практично кожен місяць В у них свято-відзначають Дні народження дітей, кожне з яких мати-рекордсменка пам'ятає безпомилково.

"Навіть знаю, в який день народила кожного, і о котрій годині знаю. Всіх до Єдиного", - поділилася жінка.

Нагадаємо, в 2018 році унікальну сім'ю з Одеської області офіційно визнали найбільшою в Україні - всього в ній 346 осіб.

Нагадаємо, багатодітна сім'я стала жертвою лобового зіткнення під Києвом.

Як повідомляла Politeka, Українка народила 16 дітей: як виглядає Мати-героїня.

Також Politeka писала, як виглядає жінка, яка змогла народити 69 дітей.



