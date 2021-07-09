На Рівненщині жінка пів життя провела в декреті
Як передає Politeka.net, історію мами-рекордсменки розповіли в сюжеті "ТСН"( щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця)
У Світлани Ковалевич 19-ти дітей стільки ж онуків, але, за тутешніми мірками, це ще небагато.
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У декреті Світлана вже 30 років. Практично кожен місяць В у них свято-відзначають Дні народження дітей, кожне з яких мати-рекордсменка пам'ятає безпомилково.
"Навіть знаю, в який день народила кожного, і о котрій годині знаю. Всіх до Єдиного", - поділилася жінка.
Нагадаємо, в 2018 році унікальну сім'ю з Одеської області офіційно визнали найбільшою в Україні - всього в ній 346 осіб.
Нагадаємо, багатодітна сім'я стала жертвою лобового зіткнення під Києвом.
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